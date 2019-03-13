Wohntraum nach Maß
Folge vom 13.03.2019: Urbaner Flair
22 Min.Folge vom 13.03.2019
Sean und Alexa haben das Geld, das sie eigentlich für ihre Hochzeit gespart hatten, in den Kauf eines Eigenheims investiert. Doch das Objekt, das sie sich leisten konnten, ist altmodisch, abgewohnt und gleicht den Nachbarhäusern aufs Haar. Deshalb will das Paar sein Konto plündern und 60.000 Dollar in die Renovierung des Domizils stecken. Design-Expertin Jasmine startet mit dem Außenbereich: Ein frischer Anstrich, moderne Eingangstür, stylische Fenster und ein neu angelegter Garten mit schickem Outdoor-Patio verwandeln das Haus in einen Hingucker. Dann wird die Immobilie innen auf Vordermann gebracht und genau auf die Bedürfnisse der beiden zugeschnitten.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.