Wohntraum nach Maß
Folge vom 14.03.2019: Viel Platz für die Familie
21 Min.Folge vom 14.03.2019
Jasmine Roths neuestes Projekt ist das Haus von Dave und Suzy. Den beiden geht ihre Familie über alles, doch der Grundriss ihres kleinen, altmodischen Eigenheims ist völlig unpraktisch, die Küche winzig und unmodern, Wohnzimmer und Essbereich verwinkelt und der Garten eine Katastrophe: Obwohl Dave, Suzy und ihre Kids viel Zeit draußen verbringen, gibt es weder einen gemütlichen Chillout- noch Essbereich. Wenn das Paar im Garten sitzen will, werden Campingstühle und ein Klapptisch aus der Garage geholt. Mit 75.000 Dollar Budget macht sich die Design-Expertin an die Komplettrenovierung des Objekts, so dass es am Ende nicht mehr wiederzuerkennen ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.