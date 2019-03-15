Wohntraum nach Maß
Folge vom 15.03.2019: Endlich ein Vorgarten!
21 Min.Folge vom 15.03.2019
Als Renovierungs-Expertin liebt es Jasmine Roth, das unentdeckte Potenzial eines Hauses zu erschließen und nimmt sich in dieser Episode Mikes und MJs Eigenheim zur Brust, das einer unwirtlichen Betonfestung gleicht. Die kleine Küche ist vom Esszimmer getrennt und wie der Rest des Hauses eng und verwinkelt, der Kamin ist völlig unmodern, die Böden alt und schäbig. Noch schlimmer sieht das Objekt jedoch von außen aus, so dass ein guter Teil des 100.000-Dollar-Budgets in eine neue Fassade und Eingangstür, moderne Garage und schicken Holzzaun fließt. Am Ende bekommt das Paar ein maßgeschneidertes Gesamtkunstwerk mit allen Extras, das keine Wünsche offenlässt.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.