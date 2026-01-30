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Wolfgang Amadeus Mozart: Die Zauberflöte

Wolfgang Amadeus Mozart: Die Zauberflöte

ORF2Staffel 1Folge 1vom 30.01.2026
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Wolfgang Amadeus Mozart: Die Zauberflöte

Folge 1: Wolfgang Amadeus Mozart: Die Zauberflöte

165 Min.Folge vom 30.01.2026

Zum Auftakt der Mozartwoche 2026 eröffnet Rolando Villazón mit einer neuen Zauberflöte im Haus für Mozart das Festjahr: poetisch, verspielt und überraschend gegenwärtig. Mozarts Märchenoper wird zur Reise zwischen Licht und Schatten, Witz und Weisheit. Mit historischer Klangsprache, starken Bildern und einem hochkarätigen Ensemble entfaltet sich ein Abend voller Magie, Erkenntnis und Staunen. Bildregie: Volker Werner Bildquelle: ORF/Internationale Stiftung Mozarteum/Werner Kmetitsch

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