Women of Science: Pionierinnen der ForschungJetzt kostenlos streamen
Women of Science
Folge 1: Women of Science: Pionierinnen der Forschung
Sie sind Forscherinnen, Mathematikerinnen, technische Assistentinnen oder Ingenieurinnen. Diese Dokumentation will „weiblichen“ Biografien aus allen Ecken Europas beleuchten und erzählt die Geschichte, wie diese Frauen dorthin gekommen sind, wo sie heute stehen. Haben sie Hindernisse überwinden müssen? War ihr Weg vorgegeben? Sind sie von Kindheit an dem Zaubertrank der Mathematik verfallen? Welche Rolle hat ihre Familie gespielt? Kurzum: Wie wird man heute eine weibliche Persönlichkeit in der Naturwissenschaft? Vor dem Hintergrund dieser Erfolgsgeschichten zeigt Regisseurin Safia Kessas, wie Frauen in der Geschichte des wissenschaftlichen Fortschritts übergangen wurden und geht den Fragen nach: Warum wurden Wissenschaftlerinnen oft vergessen oder sogar ihrer Entdeckungen beraubt? Wirkt sich diese historische Unterdrückung von Frauen auf die Karrieren von Wissenschaftlerinnen jetzt aus? Werden heutige Forscherinnen ihrerseits Teil der Wissenschaftsgeschichte und der Erfindungen bleiben, die gerade unser Leben verändern? Die Dokumentation führt quer durch Europa, um die symbolträchtigsten und inspirierenden Persönlichkeiten und Projekte zu entdecken, erzählt aber auch von den Hindernissen, die sie überwinden mussten. Ein Film von Safia Kessas. Bildquelle: ORF/IOTA PRODUCTION
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick