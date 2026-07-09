Staffel 1Folge 1vom 09.07.2026
* Piss and S*tJetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 1: * Piss and S*t
21 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 16
Anders, Adam und Blake müssen auf der Arbeit einen Drogentest machen. Dummerweise rauchen sie schon seit Tagen Gras. Ihnen bleibt nichts anderes übrig als reinen Urin von Schulkindern zu kaufen.
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Workaholics
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1, Season 3-7: Comedy Central Germany & © Season 1-3: Comedy Central