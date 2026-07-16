Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Workaholics

Comedy CentralStaffel 1Folge 6vom 16.07.2026
Der Streik

Der StreikJetzt kostenlos streamen

Workaholics

Folge 6: Der Streik

21 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 6

Anders, Adam und Blake haben einen neuen Feiertag ins Leben gerufen, "Halb-Weihnachten". An diesem wollen sie natürlich Urlaub haben, was ihre Chefin Alice allerdings nicht unterstützen will. Die drei sind sauer und wollen aus Rache streiken.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Workaholics
Comedy Central

Workaholics

Alle 2 Staffeln und Folgen