Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Workaholics

Comedy CentralStaffel 1Folge 9vom 27.07.2026
Muskeln und Zauberbeats

Muskeln und ZauberbeatsJetzt kostenlos streamen

Workaholics

Folge 9: Muskeln und Zauberbeats

21 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 16

Die Jungs üben fleißig für ihren Rap-Auftritt als The Wizards auf dem Mittelalterfest. Doch auf der Arbeit verguckt sich Adam in eine ältere Frau und lässt Blake und Anders sitzen. Das passt den beiden gar nicht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Workaholics
Comedy Central

Workaholics

Alle 2 Staffeln und Folgen