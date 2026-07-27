Staffel 1Folge 9vom 27.07.2026
Muskeln und ZauberbeatsJetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 9: Muskeln und Zauberbeats
21 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 16
Die Jungs üben fleißig für ihren Rap-Auftritt als The Wizards auf dem Mittelalterfest. Doch auf der Arbeit verguckt sich Adam in eine ältere Frau und lässt Blake und Anders sitzen. Das passt den beiden gar nicht.
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Workaholics
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-7: Comedy Central Germany & © Season 1-3: Comedy Central