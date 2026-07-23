Staffel 2Folge 1vom 23.07.2026
Der kleine Drache Cee-Lo GreenJetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 1: Der kleine Drache Cee-Lo Green
21 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Als Steuerzahler beanspruchen die Jungs die Drachenstatue vom Nachbarschaftsspielplatz. Sie stellen den Drachen in den Vorgarten, doch ein paar Highschool-Schüler klauen ihn. Die Jungs gehen 'undercover' in die Highschool.
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Workaholics
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Comedy Central Germany & © Season 1-3: Comedy Central