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Workaholics

Comedy CentralStaffel 2Folge 1vom 23.07.2026
Der kleine Drache Cee-Lo Green

Der kleine Drache Cee-Lo GreenJetzt kostenlos streamen

Workaholics

Folge 1: Der kleine Drache Cee-Lo Green

21 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12

Als Steuerzahler beanspruchen die Jungs die Drachenstatue vom Nachbarschaftsspielplatz. Sie stellen den Drachen in den Vorgarten, doch ein paar Highschool-Schüler klauen ihn. Die Jungs gehen 'undercover' in die Highschool.

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