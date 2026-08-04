Staffel 2Folge 9vom 04.08.2026
MännertripJetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 9: Männertrip
21 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Die Jungs planen einen Männertrip, doch dann geht Anders' Auto kaputt. Sie sind gezwungen, es in einer abgelegenen Werkstatt reparieren zu lassen. Doch dabei verletzen sie versehentlich einen Waschbären, der einem Obdachlosen gehört.
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Workaholics
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 2-7: Comedy Central Germany & © Season 1-3: Comedy Central