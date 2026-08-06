Staffel 3Folge 1vom 06.08.2026
Die GeschäftsreiseJetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 1: Die Geschäftsreise
21 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 16
Eigentlich wollten Blake, Adam und Anders ein lustiges LSD-Wochenende verbringen. Jedoch schlägt Alice Anders vor, ihn mit auf eine Geschäftsreise zu nehmen, so dass er seinen beiden Freunden leider absagen muss. Die geben jedoch nicht so einfach auf und reisen ihm in sein Hotel nach. Alice ist auf der Convention, um neue Vertragspartner an Land zu ziehen. Darunter die berüchtigte Gayle, genannt 'Der Barrakuda'. Als sich Anders und Alice Gayle vorstellen, ist diese schnell genervt und sagt, sie ist eigentlich nur auf der Convention, um Spaß zu haben. Anders schlägt ihr deshalb vor, LSD zu nehmen.
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Workaholics
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-7: Comedy Central Germany & © Season 1, Season 3: Comedy Central