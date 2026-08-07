Wahre FreundschaftJetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 2: Wahre Freundschaft
Adam, Anders und Blake wollen an einem Pizza-Esswettbewerb teilnehmen. Als Preis lockt ein Jahr Gratis-Pizza. Um sich richtig gut vorzubereiten auf den Wettkampf, verbrennen sich die drei Jungs ihre Zungen mit heißen Löffeln, denn so kann die kochend heiße Pizza ihrem Mund nichts mehr anhaben und sie haben einen entscheidenden Vorteil den anderen Kontrahenten gegenüber. Gesagt, getan. Gut vorbereitet wird Adam jedoch klar, dass er nur dann wirklich Hunger verspürt, wenn er Gras geraucht hat. Das Problem ist leider nur, dass Karl, der Dealer der drei seit Tagen nicht zu erreichen ist. Zum Glück lernen die drei Lisa kennen, die unseren drei Helden eine unglaublich drogenreiche Woche bereitet. Als Karl wieder auftaucht, müssen die drei ihm klarmachen, dass sie nun einen neuen Dealer haben. Zutiefst gekränkt zieht sich Karl zurück.
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