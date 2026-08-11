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Workaholics

Comedy CentralStaffel 3Folge 4vom 11.08.2026
Chupacabraj

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Workaholics

Folge 4: Chupacabraj

21 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Unsere drei Freunde planen eine riesige Poolparty und dafür benötigen sie noch einige Party-Utensilien. Sie begeben sich zum Garagenverkauf ihres Kollegen Montez und finden dort ein kleines Luftkissenboot. Sie werden sich mit Montez einig und kaufen es. Zu Hause angekommen müssen sie jedoch feststellen, dass das Luftkissenboot defekt ist.

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