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Workaholics

Comedy CentralStaffel 3Folge 6vom 13.08.2026
Beef Jerky- einfach selbermachen

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Workaholics

Folge 6: Beef Jerky- einfach selbermachen

21 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Ders' Vater kommt zu Besuch, während Blake und Adam eine ganze Kuh ins Haus zerren, um daraus Beef Jerky zu machen. Ein Situation, die den Zustand in dem trashigen Loser-Haushalt zusätzlich verschlimmert. Und ein Anblick den Ders seinem Vater unbedingt vorenthalten möchte, denn der denkt, dass sein Sohn längst eine führende Position in der TelAmeriCorp hat.

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