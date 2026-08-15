Staffel 3Folge 8vom 15.08.2026
Telefon-TerrorJetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 8: Telefon-Terror
21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 16
Adam, Blake und Ders sitzen nach der Arbeit wieder mal auf dem Dach und löten sich gepflegt zu. Der Tag bei der Arbeit war scheiße und Alice nervt. So sehr, dass sie ihren Job-Anschluss wählen und ihr den AB mit lauter obszönen Beleidigungen vollquatschen. Erst am nächsten Morgen wird ihnen klar, dass sie sich lieber beeilen sollten, diese Messages zu löschen, bevor Alice ins Büro kommt und ihren AB abhört. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Und als sie beim Losfahren noch auf dem Grundstück einen Unfall bauen, wird ihnen klar, dass sie alle immer noch stockbesoffen sind.
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Workaholics
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-7: Comedy Central Germany & © Season 1, Season 3: Comedy Central