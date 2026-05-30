Staffel 5Folge 6vom 30.05.2026
Der Schwänz-TagJetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 6: Der Schwänz-Tag
21 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 16
Nachdem sie sich bereit erklärt haben, ein mysteriöses Paket für Karl zu übergeben, veranstalten die Jungs einen Büroweiten Feiertag, damit sie zu Hause bleiben und den Deal abschließen können. Leider wissen nicht alle von diesem Tag.
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Workaholics
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 3-5: Comedy Central Germany & © Season 1-3, Season 5-7: Comedy Central