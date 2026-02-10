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WORLD OF FREESPORTS 2024

World of FreesportsStaffel 1Folge 24vom 10.02.2026
WOF 2024 #24: Motorsurf World Championship #1

WOF 2024 #24: Motorsurf World Championship #1Jetzt kostenlos streamen

WORLD OF FREESPORTS 2024

Folge 24: WOF 2024 #24: Motorsurf World Championship #1

25 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

Motorsurf Weltmeisterschaft #1 - Fujairah (UAE) - Du hast dich wahrscheinlich schon oft gefragt, was du tun kannst, wenn du surfen willst, aber der Wellengang nicht ausreicht. Die Athleten der Motosurf-Weltmeisterschaft haben die Antwort. Schauen wir uns also an, wie sie in Fujairah abgeschnitten haben.

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