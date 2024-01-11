WOF 2024 #11: Mediterranean Epic 2024Jetzt kostenlos streamen
WORLD OF FREESPORTS 2024
Folge 11: WOF 2024 #11: Mediterranean Epic 2024
26 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6
Mediterranean Epic: 4-tägiges Etappenrennen der UCI Hors Catégorie 8. bis 11. Februar 2024, Castellón (ESP) Das Mediterranean Epic ist ein UCI 4-Etappenrennen, bei dem Mountainbiker auf der Strecke um Oropesa del Mar - Castellón (Spanien) das Mountainbiken in vollen Zügen genießen können. Vom 8. bis 11. Februar 2024 führt das Rennen durch spektakuläres mediterranes mildes Wetter und Strecken mit einer perfekten Kombination aus Meer und Bergen!
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WORLD OF FREESPORTS 2024
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Fun- und Extremsport
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Mainstream Media