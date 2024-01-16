WOF 2024 #16: Absa Cape Epic 2024 - Best of MENJetzt kostenlos streamen
WORLD OF FREESPORTS 2024
Folge 16: WOF 2024 #16: Absa Cape Epic 2024 - Best of MEN
ABSA Cape Epic 2024 - Western Cape (Südafrika) Das ABSA Cape Epic ist das weltweit bedeutendste Mountainbike-Etappenrennen. Die Route ändert sich jedes Jahr und führt ambitionierte Amateur- und Profi-Mountainbiker aus der ganzen Welt über 648 ungezähmte Kilometer durch unberührte Landschaften und 15 475 Höhenmeter. Das ABSA Cape Epic ist das am meisten im Fernsehen übertragene Mountainbike-Rennen der Welt und wird von der Union Cycliste Internationale (UCI) als UCI Mountain Bike Marathon Series (SSR) eingestuft; dieser offizielle UCI-Status macht es zu einem Highlight im Kalender der Profi-Rennfahrer. Das ABSA Cape Epic zieht auch aufstrebende Amateurfahrer an, die sich mit den Besten messen wollen.
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