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WORLD OF FREESPORTS 2024
Folge 19: WOF 2024 #19: Pasko the Magic Move
Der an Hodenkrebs erkrankte Profisportler und Filmemacher Maarten Molenaar begibt sich auf eine Reise nach Fuerteventura, um einen neuen Freestyle-Windsurfing-Trick zu erlernen - den Pasko. Benannt nach dem Europameister und revolutionären Wassersportfilmer Andre Paskowski, der 2013 an der gleichen Krankheit verstarb, ist der Trick viel mehr als nur eine hochtechnische Double-Air-Rotation. Um sein Selbstvertrauen wiederzuerlangen und sein Leben nach der Chemotherapie wieder aufzubauen, setzt sich Maarten das ehrgeizige Ziel, den Trick im Sommer, an dem Andre Paskowski 10 Jahre tot ist, zu zeigen. In diesem Prozess erforscht er die Geschichte des legendären Filmemachers und findet sich mit dem Tribut ab, den die Krankheit für seine eigene geistige und körperliche Gesundheit gefordert hat..
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