WOF 2024 #23: Golden Roof Challenge - Innsbruck (AUT)Jetzt kostenlos streamen
WORLD OF FREESPORTS 2024
Folge 23: WOF 2024 #23: Golden Roof Challenge - Innsbruck (AUT)
27 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6
Die Golden Roof Challenge kehrt zu ihrem großen 20-jährigen Jubiläum ins Herz von Innsbruck zurück! Am 18. Mai werden die weltbesten Weitspringer und Stabhochspringer auf der größten mobilen Leichtathletikanlage der Welt, "The FlySwat", um wichtige Weltranglistenpunkte kämpfen, um sich für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren.
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WORLD OF FREESPORTS 2024
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sport
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Mainstream Media