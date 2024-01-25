WOF 2024 #25: Profile – Jakob Schubert & Highline WendesteinJetzt kostenlos streamen
WORLD OF FREESPORTS 2024
Folge 25: WOF 2024 #25: Profile – Jakob Schubert & Highline Wendestein
26 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6
Heute tauchen wir ein in die moderne Welt des Alpinsports. Im ersten Teil der Sendung werfen wir einen Blick auf die größten Erfolge des österreichischen Kletterers Jakob Schubert. Danach widmen wir uns einem Hochseilakt von Highliner Lukas Irmler, der sich in seinen heimischen Bergen einer besonderen Herausforderung stellt.
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WORLD OF FREESPORTS 2024
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Genre:Sport
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Mainstream Media