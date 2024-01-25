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WORLD OF FREESPORTS 2024

WOF 2024 #25: Profile – Jakob Schubert & Highline Wendestein

World of FreesportsStaffel 1Folge 25vom 10.02.2026
WOF 2024 #25: Profile – Jakob Schubert & Highline Wendestein

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Folge 25: WOF 2024 #25: Profile – Jakob Schubert & Highline Wendestein

26 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

Heute tauchen wir ein in die moderne Welt des Alpinsports. Im ersten Teil der Sendung werfen wir einen Blick auf die größten Erfolge des österreichischen Kletterers Jakob Schubert. Danach widmen wir uns einem Hochseilakt von Highliner Lukas Irmler, der sich in seinen heimischen Bergen einer besonderen Herausforderung stellt.

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