WOF 2024 #27: World E-Bike Series Round #1 & #2Jetzt kostenlos streamen
WORLD OF FREESPORTS 2024
Folge 27: WOF 2024 #27: World E-Bike Series Round #1 & #2
25 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6
World E-Bike Series Round #1 & #2 Willkommen zur WES Runde 1 und 2 in Trentino, Alto Garda, zum Saisonauftakt des UCI E-MTB XC World Cup. Zum ersten Mal überhaupt in der atemberaubenden Bergregion der Dolomiten in Norditalien, die für ihre Tradition im E-Bike-, MTB- und Fahrradtourismus bekannt ist. Die Rennen finden auf dem berühmten Motocross-Gelände "Il Ciclamino" statt, mit einer brandneuen, von WES entworfenen Strecke quer über und um diese Welt-Motocross-Strecke und ihre wunderschönen Wälder.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
WORLD OF FREESPORTS 2024
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sport
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Mainstream Media