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WORLD OF FREESPORTS 2024

WOF 2024 #37: GKA Kitesurf Worldtour Sylt Highlights

World of FreesportsStaffel 1Folge 37vom 10.02.2026
WOF 2024 #37: GKA Kitesurf Worldtour Sylt Highlights

WOF 2024 #37: GKA Kitesurf Worldtour Sylt HighlightsJetzt kostenlos streamen

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Folge 37: WOF 2024 #37: GKA Kitesurf Worldtour Sylt Highlights

27 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

GKA Kitesurf Worldtour Sylt Highlights - Sylt (GER) Willkommen bei World of Freesports und den wunderschönen Stränden von Sylt, im nördlichsten Teil Deutschlands, wo sich die Big Air Rider der GKA ein Battle liefern. Lasst uns dieses spektakuläre Wasser-Event auschecken!

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