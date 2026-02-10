WOF 2024 #38: Ötztal Cycle Marathon (AUT)Jetzt kostenlos streamen
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Folge 38: WOF 2024 #38: Ötztal Cycle Marathon (AUT)
Der anspruchsvollste Radmarathon in den Alpen Ötztaler Radmarathon 2024 1. September 2024, Sölden/Ötztal (AUT) Der Ötztaler Radmarathon 2024 in Österreich, der am 1. September stattfindet, ist der anspruchsvollste Radmarathon der Alpen und besticht durch seinen Mix aus Tal- und Hochgebirgslandschaften, die eine einzigartige Atmosphäre schaffen. Die Strecke führt über 227 Kilometer von Sölden über vier Alpenpässe - Kühtaisattel, Brenner, Jaufenpass und Timmelsjoch - nach Südtirol und zurück. Dabei überwinden die Teilnehmer erstaunliche 5.500 Höhenmeter. Über 4.000 Teilnehmer stellen sich dieser enormen körperlichen und mentalen Herausforderung. Die schnellsten Radfahrer absolvieren den Marathon in rund sieben Stunden und beweisen damit außergewöhnliche Schnelligkeit und Entschlossenheit. Das Teilnehmerfeld ist bunt gemischt und umfasst Top-Favoriten, Sportlegenden und aufstrebende Amateure. Der Vorjahressieger Manuel Senni aus Italien trifft auf starke Konkurrenz durch den Österreicher Alban Lakata, der im letzten Jahr Zweiter wurde, und Jonny Hoogerland, der Dritter wurde. Bei den Frauen zählen die Vorjahressiegerin Janine Meyer aus Deutschland und ihre deutsche Landsfrau Catherine Rossmann ebenfalls zu den Favoritinnen. Darüber hinaus sind Sportlegenden wie der ehemalige deutsche Skirennläufer Thomas Dreßen, der 2018 die prestigeträchtige Abfahrt „Streif“ in Kitzbühel gewann, und die Italiener Manfred Mölgg und Werner Heel am Start. Auch der ehemalige österreichische Biathlon-Star Dominik Landertinger ist unter den Teilnehmern.
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