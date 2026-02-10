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WORLD OF FREESPORTS 2024

WOF 2024 #46: GKA Kitesurf World Tour & GWA Wingfoil World Tour Morocco

World of FreesportsStaffel 1Folge 46vom 10.02.2026
WOF 2024 #46: GKA Kitesurf World Tour & GWA Wingfoil World Tour Morocco

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Folge 46: WOF 2024 #46: GKA Kitesurf World Tour & GWA Wingfoil World Tour Morocco

27 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

GKA Kitesurf & GWA Wingfoil World Tour Marokko - Dakhla (MOR) Willkommen bei World of Freesports und an der atemberaubenden Küste von Dakhla, Marokko - wo die Wüste auf das Meer trifft. In dieser Folge nehmen wir Sie mit auf eine Reise, bei der die Athleten die Kraft des Windes nutzen, um auf den Wellen zu reiten und durch die Lüfte zu schweben - und das an einem der atemberaubendsten Wassersportziele der Welt. Machen Sie sich bereit für eine unvergessliche Seite!

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