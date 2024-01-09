WOF 2024 #09: SSL Gold CupJetzt kostenlos streamen
WORLD OF FREESPORTS 2024
Folge 9: WOF 2024 #09: SSL Gold Cup
Final Series 2023 - World Class Sailing - SSL Gold Cup 2023 10. November bis 3. Dezember 2023, Kanarische Inseln (ESP) Beim SSL Gold Cup wird die beste Seglernation von allen gekürt! Der SSL Gold Cup ist eine spannende Ausscheidungsserie, bei der es um den obersten Titel geht. Die Finalserie wird auf den Kanarischen Inseln ausgetragen. Die 24 besten Nationen der SSL-Rangliste und 16 Nationen aus der Qualifikationsserie nehmen an der Finalserie teil. Dieses innovative Format wertet die Tradition der Segelwettbewerbe auf und zielt darauf ab, die beste Segelnation am Ende eines atemberaubenden und leicht verständlichen Grand Final in einem einzigen Rennen zu krönen. Das Format wurde 2012 von den Athleten entwickelt und 2013 bei den ersten SSL-Finals in Nassau getestet. Seitdem wurde es jedes Jahr bei großen SSL-Veranstaltungen verwendet und ist dank der von Spitzensportlern wie Ian Williams, Torben Grael und Robert Scheidt vorgeschlagenen Verbesserungen zum maßgeblichen Format geworden.
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