Ski Aggu und Zartmann analysieren peinliche Tinder-Chats!
World Wide Wohnzimmer
Folge vom 16.09.2024: Ski Aggu und Zartmann analysieren peinliche Tinder-Chats!
13 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12
Der Chatverlauf stockt und ihr wisst nicht, was ihr antworten sollt? Zum Glück gibt’s unsere Chat-Beratung! Heute im Team: Ski Aggu und Zartmann!
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
