Korrekt oder weg! (mit HandOfBlood)Jetzt kostenlos streamen
World Wide Wohnzimmer
Folge vom 30.10.2024: Korrekt oder weg! (mit HandOfBlood)
17 Min.Folge vom 30.10.2024Ab 12
Wer am drehbaren Quiz-Tisch siegen will, muss sehr schnell richtig antworten! Liegt man falsch, wird ein grüner Ekelshot fällig und als großer Preis winkt die goldene Tischplatte. Heute mit dabei: Streamer HandOfBlood!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren