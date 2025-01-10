Olaf Scholz im Talk: "Ich bleibe Kanzler!"Jetzt kostenlos streamen
World Wide Wohnzimmer
Folge vom 10.01.2025: Olaf Scholz im Talk: "Ich bleibe Kanzler!"
25 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12
Bundeskanzler Olaf Scholz über Fehler, Versprechen, Dönerpreisbremse und warum er im Amt bleiben will. Außerdem wurde Spaghetti-Eis serviert und wild über Aliens diskutiert.
