WWE RAW

ProSieben MAXXFolge vom 31.12.2025
WWE RAW

Folge vom 31.12.2025: The Usos gegen AJ Styles und Dragon Lee in spektakulärem Tag Team Match

121 Min.Folge vom 31.12.2025Ab 16

ProSieben MAXX holt "WWE RAW" exklusiv im Free-TV auf die Bildschirme. Die Superstars des WWE-Universums treten gegeneinander an, um WWE Universal Champion zu werden. Doch sie sind nicht die einzigen Talente, die sich bei "RAW" einen Titel umschnallen wollen. Die weiblichen WWE-Superstars wollen sich zum WWE RAW Women's Champion krönen und die Tag Teams wollen den WWE Raw Tag Team Championship-Titel erringen.

