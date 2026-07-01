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WWE Rivals

Hulk Hogan vs. "Macho Man" Randy Savage

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 1vom 25.07.2026
Hulk Hogan vs. "Macho Man" Randy Savage

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Folge 1: Hulk Hogan vs. "Macho Man" Randy Savage

43 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12

Hulk Hogan und Randy Savage: Zwei Wrestling-Ikonen, die Freundschaft und Rivalität zugleich verkörperten. Der "Macho Man" war Fanliebling der Hulk-Hogan-Ära, zeitweise Verbündeter, dann erbitterter Gegner - im Ring wie im privaten Leben. Mit Savages Ehefrau Elizabeth im Zentrum entstand ein Drama voller Machtkämpfe und Emotionen. Gabriel Iglesias, Kevin Nash, Natalya Neidhart, Cody Rhodes und John Bradshaw Layfield analysieren diese legendäre Fehde.

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