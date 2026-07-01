Hulk Hogan vs. "Macho Man" Randy SavageJetzt kostenlos streamen
WWE Rivals
Folge 1: Hulk Hogan vs. "Macho Man" Randy Savage
43 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12
Hulk Hogan und Randy Savage: Zwei Wrestling-Ikonen, die Freundschaft und Rivalität zugleich verkörperten. Der "Macho Man" war Fanliebling der Hulk-Hogan-Ära, zeitweise Verbündeter, dann erbitterter Gegner - im Ring wie im privaten Leben. Mit Savages Ehefrau Elizabeth im Zentrum entstand ein Drama voller Machtkämpfe und Emotionen. Gabriel Iglesias, Kevin Nash, Natalya Neidhart, Cody Rhodes und John Bradshaw Layfield analysieren diese legendäre Fehde.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
WWE Rivals
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Pro Wrestling
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren