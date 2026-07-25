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WWE Rivals

Hulk Hogan vs. The Rock

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 6vom 25.07.2026
Hulk Hogan vs. The Rock

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WWE Rivals

Folge 6: Hulk Hogan vs. The Rock

43 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12

Als Hulk Hogan 2002 in die WWE zurückkehrte, erlebte die Wrestling-Welt einen der spektakulärsten Momente ihrer Geschichte: Im "Dream Match" bei WrestleMania 18 traf Megastar The Rock auf seinen Kindheitshelden Hogan. Das Generationenduell zwischen Hulk und dem 19 Jahre jüngeren Rock elektrisierte die Fans. Gabriel "Fluffy" Iglesias, Kofi Kingston, Natalya Neidhart, X-Pac und John Bradshaw Layfield diskutieren über diese legendäre Rivalität.

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