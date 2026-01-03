Zum Inhalt springenBarrierefrei
WWE SmackDown

ProSieben MAXXFolge vom 03.01.2026
Folge vom 03.01.2026: Damian Priest und Aleister Black schlagen sich krankenhausreif

128 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 16

Spektakuläre Matches und spannende Storylines: In "WWE SmackDown" treffen auf ProSieben MAXX Woche für Woche die WWE-Superstars im Ring aufeinander, um sich zum WWE World Champion zu küren.

