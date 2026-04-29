Folge vom 29.04.2026
Der beste Sommer aller Zeiten?Jetzt kostenlos streamen
Wylde Pak
Folge vom 29.04.2026: Der beste Sommer aller Zeiten?
21 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6
Obwohl Lily und Jack Halbgeschwister sind, leben sie am jeweils anderen Ende der Welt. Trotzdem wollen sie den besten Sommer aller Zeiten erleben. Doch dann muss Jack zu seinem Vater ziehen und der Traum scheint zu zerplatzen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1-2: Nickelodeon & © Season 1, Season 1: Nickelodeon Germany