Folge vom 23.08.2026
Halmoni lernt Internet / Die BibliothekJetzt kostenlos streamen
Wylde Pak
Folge vom 23.08.2026: Halmoni lernt Internet / Die Bibliothek
22 Min.Folge vom 23.08.2026Ab 6
Halmoni kennt sich nicht mit Technik aus und will daher eine meisterhafte Hackerin werden. Ihr Ziel ist es, das Internet zu zerstören! Lily muss ein Buch aus der gefürchteten Bibliothek abholen. Werden sie und Jack diesem schrecklichen Ort entkommen?
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon & © Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon Germany