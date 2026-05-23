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Wylde Pak

NickelodeonFolge vom 23.05.2026
Sommer-Chuseok / Die schreckliche Familie Plover

Sommer-Chuseok / Die schreckliche Familie PloverJetzt kostenlos streamen

Wylde Pak

Folge vom 23.05.2026: Sommer-Chuseok / Die schreckliche Familie Plover

22 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 6

Um sich vorm Zahnarzt zu drücken, besteht Lily darauf, das Erntedankfest Chuseok im Sommer zu feiern. // Als Will sich aus Versehen mit einem nervigen Mann anfreundet, werden seine Versuche, ihn wieder loszuwerden, für die ganze Familie unangenehm.

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