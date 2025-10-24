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XCC - Xtreme Combat Championship

XCC1 Aftermovie

Joyn PartnersStaffel 1Folge 1vom 24.10.2025
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XCC - Xtreme Combat Championship

Folge 1: XCC1 Aftermovie

2 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 16

Was als Vision begann, wurde im Multiversum Schwechat zur Realität: Über 2.500 begeisterte Zuschauer feierten die Geburtsstunde der Xtreme Combat Championship. Schweiß, Herzblut und unbändiger Kampfgeist füllten die Halle – ein unvergesslicher Moment, der den Startschuss für eine neue Ära des österreichischen Kampfsports markierte.

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