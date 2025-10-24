XCC3
Folge 2: XCC2 Trailer
2 Min.Folge vom 24.10.2025
Vom Multiversum in die majestätische Steffl Arena – größer, lauter, spektakulärer. Zum ersten Mal in der Geschichte der Steffl Arena wurde die Bühne dem Kampfsport gewidmet. Über 4.000 Fans erlebten ein Feuerwerk aus Emotionen, Action und purer Leidenschaft. Die besten Kampfsportathleten Österreichs zeigten, was in ihnen steckt – XCC 2 wurde zum Meilenstein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
XCC3
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sport
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RS Sports & Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen