XCC3
Folge 3: XCC2 Aftermovie
2 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 16
Ein Rückblick auf ein Event, das alles sprengte: Die Steffl Arena bebte – über 4.000 Zuschauer, Gänsehaut bei jedem Kampf, ein Event, das in Erinnerung bleibt. Jeder Schlag, jeder Griff, jede Sekunde ein Beweis dafür, dass XCC gekommen ist, um zu bleiben. Ein Mega-Kracher, der die Messlatte für alles Kommende höher legte.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
XCC3
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sport
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: RS Sports & Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen