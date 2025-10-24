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XCC2 Aftermovie

Joyn PartnersStaffel 1Folge 3vom 24.10.2025
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Folge 3: XCC2 Aftermovie

2 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 16

Ein Rückblick auf ein Event, das alles sprengte: Die Steffl Arena bebte – über 4.000 Zuschauer, Gänsehaut bei jedem Kampf, ein Event, das in Erinnerung bleibt. Jeder Schlag, jeder Griff, jede Sekunde ein Beweis dafür, dass XCC gekommen ist, um zu bleiben. Ein Mega-Kracher, der die Messlatte für alles Kommende höher legte.

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