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XYZ - Die Generationenlüge
Folge 1: XYZ - Die Generationenlüge
53 Min.Folge vom 19.05.2026
Babyboomer sind konservativ, Millennials 'Snowflakes', die Gen Z faul. Es gibt unzählige Zuschreibungen für unterschiedliche Generationen. Bestimmt unser Geburtsjahr tatsächlich unsere Einstellung zu Liebe, Arbeit oder Konsum? Von den Babyboomern über die Generation X bis hin zu Millennials und Generation Z. Alle 15 Jahre entsteht - angeblich - eine neue Generation. Die Folgen sind Stereotypisierungen, sogar von einem "Generationenkampf" ist ab und zu die Rede. Wie berechtigt ist es, Menschen aufgrund ihres Geburtsjahres bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben? Bildquelle: ORF/Constanze Grießler/Sophia Emmerich
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