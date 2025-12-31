Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 2vom 31.12.2025
54 Min.Folge vom 31.12.2025

Yannick Nézet-Séguin, 1975 in Montréal geboren, studierte Klavier, Dirigieren, Komposition und Kammermusik in Québec und wurde bereits mit 25 Jahren Musikdirektor des Orchestre Métropolitain. Von 2008 bis 2018 war er Chefdirigent des Philharmonischen Orchesters Rotterdam und wechselte danach als Musikdirektor an die MET in New York, wo er bis heute wirkt. Seine Interpretationen sind für Subtilität, Energie und große Ausdruckskraft bekannt und machten ihn bei führenden Orchestern weltweit beliebt. Seit Jahren ist er eng mit den Wiener und Berliner Philharmonikern verbunden und wird am 1. Jänner 2026 erstmals das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker dirigieren. Ein Film von Christiaan van Schermbeek zeichnet ein persönliches und lebendiges Porträt des international gefeierten Dirigenten. Bildquelle: ORF/EuroArts/Moois Media

