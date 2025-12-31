Yannick Nézet-Séguin
Folge 2: Yannick Nézet-Séguin
Yannick Nézet-Séguin, 1975 in Montréal geboren, studierte Klavier, Dirigieren, Komposition und Kammermusik in Québec und wurde bereits mit 25 Jahren Musikdirektor des Orchestre Métropolitain. Von 2008 bis 2018 war er Chefdirigent des Philharmonischen Orchesters Rotterdam und wechselte danach als Musikdirektor an die MET in New York, wo er bis heute wirkt. Seine Interpretationen sind für Subtilität, Energie und große Ausdruckskraft bekannt und machten ihn bei führenden Orchestern weltweit beliebt. Seit Jahren ist er eng mit den Wiener und Berliner Philharmonikern verbunden und wird am 1. Jänner 2026 erstmals das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker dirigieren. Ein Film von Christiaan van Schermbeek zeichnet ein persönliches und lebendiges Porträt des international gefeierten Dirigenten. Bildquelle: ORF/EuroArts/Moois Media
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick