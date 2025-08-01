Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Young Rock

Alles nur Fake?

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2
Alles nur Fake?

Alles nur Fake?Jetzt kostenlos streamen

Young Rock

Folge 2: Alles nur Fake?

21 Min.Ab 12

Im Jahr 1987 lebt Dwayne Johnson mit seiner Familie in Pennsylvania. Der Teenager gibt vor, dass seine Familie reich ist, um die Mädchen in der Schule zu beeindrucken. Vor allem die beliebte Karen hat es dem jungen Dwayne angetan. Er führt sie zu einem Date aus, doch der geplante Ausflug zu dem Wrestling-Match seines Vaters könnte sein Lügengeflecht zum Einsturz bringen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Young Rock
ProSieben MAXX
Young Rock

Young Rock

Alle 3 Staffeln und Folgen