Young Sheldon
Folge 4: Ein Waschsalon und ein Geheimnis
20 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 6
Meemaw hat beim Glücksspiel in Chets Waschsalon einen Lauf. Als sie allerdings erfährt, dass Chet den Salon - und somit auch das illegale Casino - aufgeben will, beschließt sie, ihn zu kaufen - zum Leidwesen von Dale, der nicht glücklich über die Spielhölle ist. Nachdem Georgie in die Garage und Missy in Georgies ehemaliges Zimmer gezogen ist, machen sich sowohl George als auch Georgie Sorgen, dass Sheldon sich darüber aufregt, dass er nun alleine schlafen muss.
Young Sheldon
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen