Young Sheldon

Der weltbeste Dad und das Team Wissenschaft

ProSiebenStaffel 5Folge 5vom 03.11.2025
Der weltbeste Dad und das Team Wissenschaft

Folge 5: Der weltbeste Dad und das Team Wissenschaft

20 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 6

Während Mary mit Pastor Jeff unterwegs ist, bekommt George Besuch von Billy, der ihn um Erlaubnis bittet, mit Missy auszugehen. Verblüfft über die Frage gibt er dem Jungen einen gutgemeinten Ratschlag. Derweil tüfteln Sheldon und Dr. Linkletter an einer schier unlösbaren Gleichung. Sheldon möchte gern Dr. Sturgis um Hilfe bitten, aber Linkletter weigert sich aufgrund seiner Rivalität mit Sturgis. Connie ist indes nach der Pleite ihres illegalen Spielcasinos frustriert.

ProSieben
