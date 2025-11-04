Zum Inhalt springenBarrierefrei
Young Sheldon

S-E-X und der Teddybär-Trick

ProSiebenStaffel 5Folge 6vom 04.11.2025
Folge 6: S-E-X und der Teddybär-Trick

20 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6

Missy stellt Pastor Rob eine Reihe von Fragen über romantische Beziehungen, sodass er beschließt, dass es an der Zeit ist, mit den Schülern über das Thema Sex zu sprechen. Mary ist jedoch der Meinung, dass dies in der Verantwortung der Eltern liegen sollte, und so sucht sie das Gespräch mit Missy und Sheldon. Dabei stellt sie sich allerdings mehr als ungeschickt an. Indes will Georgie für Meemaw im geheimen Casino arbeiten, doch sie ist nicht bereit, ihn zu bezahlen.

