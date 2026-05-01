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Yukon Gold

Episode 9

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 9vom 10.05.2026
Episode 9

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Yukon Gold

Folge 9: Episode 9

43 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Big Al verlegt seine Schürfanlage zu seiner letzten lukrativen Grube. Ken und Guillaume könnten ihren Hauptfund gemacht haben. Und: Bei Bernie droht die Ausrüstung, den Geist aufzugeben - was seine Saison vorzeitig beenden könnte.

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