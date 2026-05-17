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Yukon Gold

Keine Ausweichmöglichkeit

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 1vom 17.05.2026
Keine Ausweichmöglichkeit

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Yukon Gold

Folge 1: Keine Ausweichmöglichkeit

43 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12

Ein verspäteter Frühling und fallende Goldpreise zwingen die Goldsucher, härter denn je gegen gefrorenen Boden anzukämpfen. Karl kämpft darum, in der ersten Woche 100 Unzen zu schlagen, um zu beweisen, dass er bereit ist, die Familienmine zu übernehmen und sein eigenes Stück Land zu beanspruchen.

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