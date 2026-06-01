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Yukon Gold

Kenne deine Grenzen

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 10vom 14.06.2026
Kenne deine Grenzen

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Yukon Gold

Folge 10: Kenne deine Grenzen

43 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12

Die Goldsucher rüsten sich für einen letzten Anlauf auf Gold. Kens Versuch, 100 Unzen aus ergiebigem Boden zu holen, scheitert, als der Mine der Treibstoff ausgeht. Er muss den Waschbetrieb einstellen und sich über die gefährliche Straße am Moose Creek kämpfen, um eine Tankstelle zu erreichen.

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