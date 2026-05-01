Folge 2: In for a Penny, in for a Pound
43 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12
Zwei Wochen nach Saisonbeginn setzen die Goldsucher alles auf eine Karte. Ken entdeckt sehr feines Gold tief im Boden von Moose Creek und steckt Zehntausende Dollar in den Versuch, es herauszuholen. Cam setzt auf die langjährige Glückssträhne eines Routiniers in seiner Mine am 10 Mile Creek. Gerade als sich der Einsatz auszahlt, droht ein Waldbrand, die lukrative Mine und das Einkommen seiner Familie zu vernichten.
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited